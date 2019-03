Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, hat laut Medienberichten auch einen Anschlag auf ein Kaufhaus geplant.

Er habe im Jahr 2016 gemeinsam mit zwei weiteren Islamisten ursprünglich ein Sprengstoff-Attentat auf ein Einkaufszentrum im Stadtteil Gesundbrunnen verüben wollen, berichten die "Berliner Morgenpost", der Rundfunk Berlin-Brandenburg und das ARD-Magazin "Kontraste". Sie berufen sich auf Ermittlungsakten. Demnach hatten sich die Islamisten bereits Sprengstoff besorgt.



Die Bundesanwaltschaft hatte bereits Anfang März Anklage gegen einen der drei Männer erhoben, einen 2018 verhafteten Russen. Der dritte mutmaßliche Verschwörer sitzt in Frankreich in Haft. Neu sind die Angaben, dass Amri in die Planung des Attentats einbezogen gewesen sein soll und dass das Einkaufszentrum vermutlich das Ziel war.



Amri hatte später im Dezember 2016 den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübt und zwölf Menschen getötet. Später wurde er auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.