Der Bereich Heimat im Bundesinnenministerium hat einem Bericht zufolge bislang keinerlei Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht.

In den drei Unterabteilungen der Heimatabteilung des Ministeriums seien seit Amtsantritt der neuen Bundesregierung keine gesetzgeberischen Initiativen erfolgt, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage, wie die Zeitung "Die Welt" berichtet. Aktuell hat die Abteilung Heimat laut dem Bericht 113 Mitarbeiter, weitere sollen noch eingestellt werden.



FDP-Innenexperte Strasser warf Bundesinnenminister Seehofer vor, in seinem Vorzeigethema Heimatpolitik gnadenlos gescheitert zu sein. Er habe offensichtlich nur die Türschilder des Innenministeriums ausgetauscht. Der Bereich Heimat war nach der Bildung der großen Koalition neu im Bundesinnenministerium angesiedelt worden.