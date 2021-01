Knapp zwei Jahre nach Abschluss des Digitalpakts Schule ist einem Medienbericht zufolge nur ein kleiner Teil der fünf Milliarden Euro an die Länder geflossen.

Von dem Geld etwa für schnelles Internet, WLAN oder digitale Tafeln seien bloß 20 Prozent bewilligt worden, berichtete das Portal "Zeit Online" nach eigenen Recherchen. Vorne lägen Sachsen und Hamburg, wo fast die gesamten Mittel verteilt seien. In Schleswig-Holstein und im Saarland seien dagegen nur rund drei Prozent. Dass es vielerorts so langsam gehe, liege unter anderem am Antragsverfahren, heißt es.



Besser sieht es dem Bericht zufolge beim Sonderausstattungs-Programm aus, das zu Beginn der Corona-Krise aufgelegt wurde: Hier seien Gelder für die Anschaffung von Tablets und Laptops als Leihgaben vor allem für bedürftige Schüler komplett verplant. - Mit dem Digitalpakt Schule unterstützt der Bund den Aufbau digitaler Lern- und Infrastrukturen. Insgesamt wurde der Pakt über fünf Jahre geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Länder selbst 500 Millionen Euro investieren.

