Mit den Evakuierungsflügen der Bundeswehr wurden einem Medienbericht zufolge nur rund einhundert afghanische Ortskräfte in Sicherheit gebracht.

Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums schreibt, wurden bis Mitte der Woche etwa 4.500 Personen ausgeflogen. Darunter seien 101 Ortskräfte mit ihren Familien. Insgesamt bestehe diese Gruppe aus rund 500 Menschen. Angesichts der unübersichtlichen Evakuierungen aus Kabul werde allerdings davon ausgegangen, dass sich mehrere Ortskräfte derzeit womöglich in anderen europäischen Ländern aufhalten.



Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wurden im Rahmen des Evakuierungseinsatzes etwa 5.300 Personen aus Kabul in Sicherheit gebracht, darunter 530 Deutsche.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.