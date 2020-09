Deutsche Ermittler haben Zugriff auf geheime Chats aus dem Bereich der organisierten Kriminalität erhalten.

Wie der NDR meldet, wertet das Bundeskriminalamt die Kommunikation sogenannter Encro-Chat-Handys aus, die mit einer speziellen Verschlüsselungssoftware ausgestattet sind. Das System war Anfang des Jahres von Europol geknackt worden. Schon vor einigen Monaten seien hunderttausende Chat-Nachrichten an das BKA weitergegeben worden, berichtet der NDR weiter. Demnach gab es in Deutschland rund 3.000 Nutzer der Verschlüsselungssoftware. In den Chats sei es unter anderem um Rauschgiftgeschäfte und den Handel mit Kriegswaffen, Sprengstoffen und anderen illegalen Substanzen gegangen. Ausgelöst durch die Erkenntnisse habe es europaweit bereits mehr als tausend Festnahmen gegeben.

