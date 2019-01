Das britische Unterhaus wird voraussichtlich am 15. Januar über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vetrag abstimmen.

Das meldet die BBC unter Berufung auf Regierungskreise. Derzeit zeichnet sich keine Mehrheit für das Austrittabkommen ab, weshalb die Regierung in London bereits Vorbereitungen für den Fall eines ungeregelten Brexits trifft.



Die britische Premierministerin May hatte gestern erneut an das Parlament appelliert, für das Brexit-Abkommen zu stimmen. Andernfalls drohten wirtschaftliche Schäden und das Vertrauen in die Demokratie würde schwinden, betonte May.