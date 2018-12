Einem Medienbericht zufolge halten die meisten Minister in Großbritannien den Brexit-Plan von Regierungschefin May für nicht umsetzbar.

Sie erwägten deshalb Alternativen wie ein zweites Referendum, berichtet die Zeitung "The Times". May werde bei den Gesprächen mit ihrem Kabinett kommende Woche auf entsprechenden Widerstand stoßen, heißt es. Eine Gruppe um Arbeitsministerin Rudd und Finanzminister Hammond neige widerwillig zur Option einer weiteren Volksabstimmung, sollte sich alles andere erschöpfen. Eine andere Gruppe um Außenminister Hunt sei indes bereit, die Europäische Union auch ohne jegliche Vereinbarung zu verlassen.



Wieder andere plädierten für das Norwegen-Modell als Vorbild für den Brexit, schreibt die "Times" weiter. Demnach würde Großbritannien die EU verlassen und dann der europäischen Freihandelszone EFTA beitreten, sodass das Land weiterhin wirtschaftlich eng an die EU gebunden wäre. Zur EFTA gehören Norwegen Island, Liechtenstein und die Schweiz.

"Auch eine Absage des Brexits ist noch möglich"

Allerdings äußerte sich Außenminister Hunt in der BBC zuversichtlich zu den Chancen, das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bekommen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, McAllister, wiederum ist eher sekptisch. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, im Fall einer Ablehnung sei kaum abzusehen, was dann komme. Auch eine Absage des Brexits sei noch möglich. Allerdings gebe es für keine dieser Varianten eine Mehrheit im Unterhaus.



Mcallister warnte die Brexit-Befürworter in Großbritannien vor der Hoffnung auf eine Neuverhandlung des Abkommens. Der gestrige EU-Gipfel habe klar gemacht, dass dies nicht möglich sei. Auch die EU sei in den Gesprächsrunden mit London an die Grenzen dessen gegangen, was das Verhandlungsmandat zugelassen habe.

Anglikanisch Bischöfe rufen zu Einheit auf

Arbeitsministerin Rudd appellierte an alle Abgeordneten im Unterhaus, einen Konsens zu schmieden. Der Austritt Großbritanniens aus der EU könne nur mit etwas weniger Streit und ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft gelingen, sagte sie der Zeitung "Daily Mail".



Großbritanniens anglikanische Bischöfe veröffentlichten eine Erklärung, in der sie zu nationaler Einheit und einem gemäßigteren Debattenton aufrufen.