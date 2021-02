Auf Gran Canaria rufen laut einem Zeitungsbericht Bürgerwehren zur "Jagd auf Araber" auf.

Hilfsorganisationen berichteten von gewaltsamen Übergriffen auf Migranten, heißt es in der "Süddeutschen Zeitung". Betroffen seien vor allem die Armenviertel der Inselhauptstadt Las Palmas.



Dem Bericht zufolge sollen in der vergangenen Woche bei mehreren Vorfällen mit Stöcken und Steinen bewaffnete Menschen auf maghrebinische Einwanderer losgegangen sein. Auslöser der Übergriffe sei Medienberichten zufolge der Messerangriff eines Marokkaners auf einen einheimischen Bürger gewesen. Danach hätten Rechtsextreme in sozialen Medien zur "Jagd auf Araber" aufgerufen. Einige Bewohner von Las Palmas organisierten sich demnach in "Bürgerwehren".



Der Regierungschef von Gran Canaria, Morales, sagte laut dem SZ-Bericht: "Rechtsextreme Gruppen im Netz verbreiten Falschmeldungen, sie reden den Menschen ein, dass die Migranten ihre Feinde sind."



Im vergangenen Jahr kamen auf den Kanarischen Inseln insgesamt etwa 23.000 Bootsflüchtlinge an.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.