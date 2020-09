Vor der morgigen Bund-Länder-Videokonferenz zum weiteren Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie sind Details der Beschlussvorlage bekannt geworden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, schlägt die Bundesregierung angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus für Feiern in privaten Räumen eine Beschränkung auf maximal 25 Teilnehmer vor. Demnach soll in öffentlichen Räumen die Beschränkung bei maximal 50 Teilnehmern liegen. Dort soll zudem ein Alkoholverbot durchgesetzt werden. Die neuen Regeln sollen überall dort gelten, wo die sogenannte Inzidenz größer als 50 ist. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen in einer Region in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner registriert wurden. Außerdem soll für falsche Angaben in Restaurants zur Nachverfolgung eventueller Infektionsketten ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro erhoben werden.



Zuletzt hatte sich Bundeskanzlerin Merkel besorgt über die steigenden Zahlen der Corona-Infektionen in Deutschland geäußert. Wenn sich diese wöchentlich so weiterentwickeln würden wie bisher, könnte es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen am Tag geben, sagte Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.