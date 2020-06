Nach dem Milliarden-Bilanzskandal um den insolventen Dax-Konzern Wirecard zieht die Bundesregierung einem Medienbericht zufolge erste Konsequenzen.

Das Justiz- und das Finanzministerium wollen laut "Bild am Sonntag" den Vertrag mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung kündigen, der als privatrechtlicher Verein im Staatsauftrag Kontrollen durchführt. Diesem hatte die Bundesanstalt für Finanzaufsicht nach eigener Darstellung bereits im Februar 2019 Hinweise auf Ungereimtheiten in einer Halbjahresbilanz gegeben. Als Bafin selbst sei man in dieser ersten Stufe nicht zuständig gewesen. Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" betraute die beauftragte Prüfstelle aber im Wesentlichen nur einen einzelnen Mitarbeiter mit der aufwendigen und komplexen Prüfung.



Wirecard hatte Insolvenz angemeldet, nachdem in der Bilanz aufgeführte Mittel von 1,9 Milliarden Euro nicht mehr auffindbar waren. Die Aktie des Unternehmens lag Mitte vergangener Woche noch bei mehr als 100 Euro, derzeit notiert sie nur noch bei rund 1,40 Euro. Was Wirecard in den Dax und nun in Bedrängnis brachte, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.