Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Ludwig, plädiert für einen bundesweit einheitlichen Umgang mit Cannabis.

Nach Vorstellung der CSU-Politikerin soll der Besitz künftig bis zu einer Eigenbedarfsgrenze von sechs Gramm nicht mehr als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Cannabis sei nicht so gefährlich wie Kokain oder Heroin, sagte Ludwig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es müsse hier auch um eine Entlastung von Polizei und Justiz gehen. - In den meisten Bundesländern wird schon jetzt bei Besitz von bis zu sechs Gramm Cannabis in der Regel auf eine Strafverfolgung verzichtet. In einigen Ländern gelten höhere Obergrenzen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.