Das Bundesinnenministerium will laut einem Medienbericht mit verschiedenen Maßnahmen Abschiebungen erleichtern.

Wie "Bild am Sonntag" unter Berufung auf ein Papier des Ministeriums schreibt, schreibt, sollen sich Ausreisepflichtige in Gemeinschaftsunterkünften künftig abmelden, wenn sie diese in der Nacht verlassen. Damit soll ein Untertauchen erschwert werden. Verstöße gegen die Meldepflicht werden demnach mit Haft geahndet. Weiter schlägt das Ministerium demnach vor, dass Flüchtlinge in Aufnahme- und Rücknahmezentren ihre Post nur noch mit einer Chipkarte abholen können. Diese soll registrieren, wenn abgelehnte Asylsuchende ihren Abschiebebescheid erhalten haben. Mit den Fluggesellschaften sollen Vereinbarungen getroffen werden, die Zahl der Plätze für Abschiebungen zu erhöhen und sie ohne Namensnennung zu buchen. Dann könnte statt eines untergetauchten Flüchtlings ein anderer in sein Herkunftsland zurückgeflogen werden, schreibt die Zeitung.