Das Bundesinnenministerium will sich in Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts künftig stärker um Menschen in Ostdeutschland bemühen.

Staatssekretär Kerber sagte der "Bild"-Zeitung, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung müsse genauer untersucht werden, wie es um die Ostdeutschen stehe. Die Integrationspolitik sei beileibe nicht nur auf Zuwanderer beschränkt. Man wolle und müsse sich mit allen gesellschaftlichen Gruppen auseinandersetzen - vor allem mit wütenden und enttäuschten Bürgern, die sich abgehängt fühlten, führte Kerber aus. In diesem Kontext verwies er als Beispiel auf einen flächendeckenden Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G. Darauf werde man weiter hinwirken.