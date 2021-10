Mit dem Ende kostenloser Corona-Tests registrieren die Bundesländer offenbar vermehrten Betrug mit gefälschten Impfnachweisen.

Das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen etwa teilte dem Evangelischen Pressedienst mit, die Täter, die mit dem Verkauf gefälschter Zertifikate Profit machen wollten, agierten zum Teil hoch professionell. So gebe es Fälle, die einen größer angelegten Handel mit Fälschungen vor allem im Internet vermuten ließen. In Berlin spreche die Polizei zwar nicht von Handel, hieß es weiter. Sie nehme dort aber entsprechende Angebote von Einzelpersonen in Messenger-Diensten wahr. Übereinstimmend meldeten mehrere Bundesländer, dass Fälschungen vermehrt in Apotheken auffielen, wenn Kunden nach einem Zertifikat für den digitalen Nachweis fragten.



In der politischen Diskussion ist derzeit eine Anhebung des Strafmaßes für die Fälschung von Impfnachweisen. Künftig soll die Tat demnach als Urkundenfälschung bewertet werden. Wie es heißt, wird sich auch die Ministerpräsidentenkonferenz heute und morgen in Königswinter mit dem Thema befassen.

