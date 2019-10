Der Bundesrechnungshof kritisiert einem Medienbericht zufolge die Korruptionsbekämpfung im Bundesverkehrsministerium.

Die Zeitung "Die Welt" zitiert aus einem Bericht der Rechnungsprüfer, dass in dem Ministerium vorgesehene Analysen zur Gefährdung und von Risiken nicht durchgeführt wurden. Unter anderem geht es darum, wie lange Beschäftigte in Bereichen eingesetzt werden, die als besonders korruptionsgefährdet gelten. Außerdem hat das Ministerium des CSU-Politikers Scheuer dem Bundestag offenbar falsche oder veraltete Angaben zur Korruptionsprävention vorgelegt.



Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Kindler, kritisierte, Scheuer verschließe die Augen vor der Korruptionsgefahr im eigenen Haus.. Der Verkehrsminister habe in seiner bisherigen Amtszeit viele Aufträge an private Berater vergeben und teure Privatisierungsprojekte gestartet. Es sei unverantwortlich, dass Scheuer die Prävention und Bekämpfung von Korruption anscheinend egal sei, so Kindler wörtlich.