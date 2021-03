Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse zu rechtsextremen Verdachtsfällen innerhalb der deutschen Feuerwehren.

Das berichtet "Zeit Online" unter Berufung auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Eine Recherche der Zeitung dagegen war kürzlich zu anderen Ergebnissen gekommen. Von zwei Vorfällen in Bremen und Berlin abgesehen habe die Regierung keinerlei Erkenntnisse zu rechtsextremen Verdachtsfällen, heißt es in dem Bericht. Auch über mögliche Versuche von AfD und NPD, die Feuerwehren zu unterwandern, sei demnach nichts bekannt.



Recherchen der Zeit hatten kürzlich ergeben, dass es in den vergangenen fünf Jahren allein bei den 110 Berufsfeuerwehren neun Verdachtsfälle gegeben habe. Dabei seien Mitarbeiter durch rechtsextreme oder rassistische Äußerungen, Handlungen oder Symbole aufgefallen. Außerdem registrierten die Berufsfeuerwehren dem Bericht zufolge insgesamt 30 Verdachtsfälle von frauenfeindlichen Aussagen oder sexuellen Belästigungen.

Linke: Kritik an "offenkundigem Desinteresse" der Bundesregierung

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, André Hahn, sagte der Zeitung, die durch die Presse bekannt gewordenen Vorfälle seien zutiefst beunruhigend und erforderten ein energisches Einschreiten der Verantwortlichen. Die Antwort der Bundesregierung zeuge von "offenkundigem Desinteresse an der Thematik". Der niedrige Frauenanteil von zwei Prozent in den Berufsfeuerwehren mache strukturelle Veränderungen erforderlich.



Der neu gewählte Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse, hatte als Reaktion auf die Zeit-Recherche erklärt, er stelle sich "klar gegen Extremismus jeder Art". Auch Sexismus habe "in den Feuerwehren nichts verloren". Die dokumentierten Vorfälle müssten juristisch aufgearbeitet werden.

