Die Bundesregierung plant einem Medienbericht zufolge, einen großen Vorrat an Corona-Impfstoffen anzulegen.

Für jeden Bundesbürger solle eine Dosis bereitgehalten werden, berichtet das ARD-Magazin "Kontraste". Die Pläne stoßen angesichts des Impfstoffmangels in vielen Teilen der Welt auf Kritik. Der Arzt und Grünen-Politiker Dahmen sagte, ausgerechnet jetzt, wo die globalen Produktionskapazitäten immer größer würden, Einlagerungen vorzunehmen, sei eine von Angst getriebene und wenig vorausschauende Politik. Am Ende des Tages mache das Horten Corona-Impfstoffe global nicht verfügbar. Das sei bitter. Die Weltgesundheitsorganisation sprach Anfang des Jahres bereits von einem "moralischen Versagen" der reicheren Länder, weil die ärmeren kaum Zugang zu den Impfstoffen hätten. In vielen Ländern Afrikas beispielsweise liegen die Impfquoten bis heute meist im niedrigen einstelligen Bereich.

