Deutsche Sicherheitsbehörden nehmen offenbar verstärkt rechte Bürgerwehren in den Blick.

Man sehe in ihnen - Zitat - Ansätze für rechtsterroristische Potenziale, heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion, aus der die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert. Bei diesen Bürgerwehren sei der Übergang hin zu eigenmächtigem Eintreten für Sicherheit und Ordnung oder sogar hin zu gewalttätigem Handeln fließend. Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es demnach in fast allen Bundesländern entsprechende Gruppierungen. Details werden nicht genannt.



Die innenpolitische Sprecherin der Links-Fraktion im Bundestag, Jelpke, ist alarmiert. Sie forderte die Sicherheitsbehörden auf, konsequent gegen die selbst ernannten Bürgerwehren vorzugehen. Es dürfe nicht hingenommen werden, dass aufgrund der öffentlichen Präsenz solcher Schlägertrupps Angstzonen für Andersdenkende oder Migranten entstehen, sagte sie.