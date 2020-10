Die Bundesregierung trifft laut einem Zeitungsbericht konkrete Vorbereitungen für mögliche Impfungen gegen das Coronavirus noch in diesem Jahr.

Die "Bild"-Zeitung berichtet, das Bundesgesundheitsministerium habe in dieser Woche die Landesregierungen aufgefordert, bis zum 10. November die Adressen von Impfzentren zu nennen. Insgesamt sollen demnach bundesweit 60 solcher Zentren entstehen. In einer Videokonferenz der Gesundheitsminister zu Wochenbeginn soll Bundesgesundheitsminister Spahn dem Zeitungsbericht zufolge erklärt haben, die Mainzer Firma Biontech stehe dicht vor Zulassung eines Impfstoffs. Erste Impfungen könne es noch vor Ende des Jahres geben, zitierte "Bild" Teilnehmer der Konferenz.



An Impfstoffen gegen das neuartige Virus wird derzeit auf der ganzen Welt unter Hochdruck gearbeitet. Weltweit befinden sich mehr als 40 Stoffe in der klinischen Erprobung.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.