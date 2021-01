Türkische Rechtsextremisten versuchen nach Einschätzung der Bundesregierung Einfluss auf die öffentliche und politische Meinungsbildung in Deutschland zu nehmen.

Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, aus der "Die Welt" zitiert. Insbesondere in der Lokalpolitik versuchten Teile der türkisch-rechtsextremen Szene, etablierte interkulturelle Gesprächsformate zu besetzen, heißt es. Der Bundesregierung liegen dem Bericht zufolge Erkenntnisse über die Kandidatur entsprechender Personen bei Kommunal- und Integrationsratswahlen vor.



Im November hatte der Bundestag gefordert, ein Verbot der "Grauen Wölfe" zu prüfen. Von Experten werden die rechtlichen Hürden laut Medienberichten derzeit jedoch als zu hoch eingeschätzt.



Darüber hinaus ordnet die Bundesregierung laut "Welt"-Bericht die Stiftung für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Forschung - kurz SETA - dem Umfeld der türkischen Regierungspartei AKP zu. SETA unterhält seit 2017 ein Büro in Berlin. Auch die Milli-Görüs-Bewegung versuche als Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft zu fungieren. Über den von ihr dominierten "Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland" sei sie indirekt in der Deutschen Islamkonferenz vertreten.

