In der Debatte um Corona-Schutzimpfungen für Kinder und Jugendliche wächst der Druck auf die Ständige Impfkommission Stiko.

Auch Bundestagspräsident Schäuble setzt sich nun mit Nachdruck dafür ein, dass die Stiko eine Impfempfehlung für Jugendliche ab 12 Jahren ausspricht. Der CDU-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das Risiko, das vom Corona-Virus ausgehe, sei auch für Kinder um ein Vielfaches höher als ein Impfrisiko. Es stehe dem Bundestagspräsidenten zwar nicht an, die Stiko zu kritisieren, so Schäuble, aber er wolle sie dennoch an deren Verantwortung erinnern.



Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte in der vergangenen Woche nach dem Biontech-Impfstoff auch das Mittel von Moderna für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.