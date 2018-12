Das Bundesumweltministerium will die Deutsche Umwelthilfe weiter fördern - trotz Kritik an der Organisation vor allem aus der CDU.

Ein Sprecher des Ministeriums sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", über die Gemeinnützigkeit eines Vereins entschieden ausschließlich die Finanzbehörden. Die CDU hatte auf ihrem Parteitag beschlossen, prüfen zu lassen, ob die Deutsche Umwelthilfe weiterhin als gemeinnützige Organsiation anerkannt werden sollte. Würde dieser Status aberkannt, wären zum Beispiel Spenden an den Verein nicht mehr steuerlich absetzbar.



Die Deutsche Umwelthilfe hat vor Gerichten in mehreren deutschen Städten Fahrverbote für Dieselautos erstritten und geholfen, den Abgas-Betrug verschiedener Autokonzerne aufzudecken.



Der Verein hat einen Jahresetat von bis zu zehn Millionen Euro. Das Geld stammt aus Projektzuschüssen, etwa von Ministerien oder Stiftungen, sowie aus Abmahnverfahren und von Spendern. In den vergangenen 20 Jahren unterstützte auch der Autohersteller Toyota die Umwelthilfe mit mehreren zehntausend Euro jährlich.