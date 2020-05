Die Bundeswehr-Mission in Mali soll laut einem Medienbericht ausgeweitet werden.

In Zukunft sollten 450 statt wie bisher 350 Soldaten entsendet werden dürfen, meldet der "Spiegel" unter Berufung auf einen Mandatsentwurf für die morgige Kabinettssitzung. Die Bundeswehr beteiligt sich in Mali an der EU-Ausbildungsmission für die Streitkräfte. Laut dem Bericht sollen die deutschen Soldaten die malischen Einheiten in Zukunft nicht nur auf Militärstützpunkten trainieren, sondern auch an ihre Einsatzorte begleiten dürfen.



Parallel zu dem Mandat für die EU-Mission solle das Kabinett auch die Verlängerung der deutschen Teilnahme an der UNO-Mission Minusma im Norden Malis bewilligen. Über beide Mandate muss auch noch der Bundestag abstimmen.