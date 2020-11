China will seinen Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent offenbar zunehmend mit Hilfe von Nichtregierungsorganisationen vergrößern.

Die Führung in Peking glaube, dass Thinktanks und private Forschungseinrichtungen dafür geeigneter seien als direkte Kontakte zwischen den Regierungen, heißt es in einem Bericht der kenianischen Zeitung "Nation" über eine Konferenz chinesischer und afrikanischer Denkfabriken. Bei dem Treffen in Peking hätten Vertreter der chinesischen Regierung deutlich gemacht, dass sie an einem weiteren Ausbau der "unverbrüchlichen" Beziehungen zu Afrika interessiert seien. Dabei gehe es auch darum, mit negativen Narrativen westlicher Staaten über Chinas Rolle auf dem Kontinent aufzuräumen. Ein Vertreter des chinesischen Außenministeriums wird in dem Bericht mit den Worten zitiert, es sei China gelungen, aufrichtig mit seinen afrikanischen Partnern umzugehen und das gegenseitige politische Vertrauen immer weiter zu vertiefen.



Seit langem werden die Beziehungen Chinas zu den Ländern Afrikas kritisch beobachtet. Einige bemängeln, dass Europa und die USA sich zu wenig für den Kontinent interessieren. Andere weisen darauf hin, dass China insbesondere an wirtschaftlichen Ressourcen und den Verkauf seiner Produkte interessiert sei und dabei die teils angespannte politische und menschenrechtliche Lage in einigen Ländern Afrikas ignoriere.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.