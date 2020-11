Betreiber von Pflegeheimen beobachten die Corona-Entwicklung in Deutschland mit Sorge.

Eine Umfrage von "Süddeutscher Zeitung", WDR und NDR hat ergeben, dass es derzeit bundesweit in jedem zwölften Alten- und Pflegeheim Bewohner oder Angestellte mit dem Coronavirus infiziert sind. Je nach Bundesland variiert der Wert stark. Demnach ist in Nordrhein-Westfalen jedes sechste, in Hessen sogar jedes vierte Heim betroffen. Etwa die Hälfte der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit Corona wurden in Pflegeeinrichtungen verzeichnet. Während der zweiten Welle gehen Betreiber von Pflegeheimen ganz unterschiedlich mit der Situation um. Viele Heime riegeln bei Ausbrüchen komplett ab, manche haben sogar eine Ausgangssperre für die Bewohner.

Hufen: Nur in Notsituationen helfen Ausgangssperren oder Besuchsverbot

Der Mainzer Staatsrechtler Friedhelm Hufen sieht die Grundrechte von Heimbewohnern verletzt, wenn Ausgangssperren verhängt oder Besucher nicht mehr zugelassen werden. Solche Maßnahmen seien "völlig unverhältnismäßig", sagte Hufen der "Süddeutschen Zeitung". Die Heime hätten heute ganz andere Schutzmöglichkeiten als im Frühjahr, es gebe genug Schutzkleidung, Masken und Tests. Nur in einer Notsituation mit mehreren Infizierten sei es vertretbar, Pflegeeinrichtungen komplett zu schließen, warnt Hufen.



Wenn Einrichtungen diese Ziele ignorierten, müsse die Heimaufsicht "genauso einschreiten, wie wenn Milben in der Küche gefunden werden". Hufen sprach sich für die Schaffung von Besucherräumen mit Schleusen und Maskenpflicht aus. Die Besucher kämen ja meist nicht aus dem Partykeller, sondern seien tendenziell sehr vorsichtig, sagte er.

Mit Hygienekonzepten können Pflegeheime besucht werden

Das Grundrecht der Heimbewohner auf Teilhabe nehme Gesundheitsämter und Heimträger gemeinsam in die Pflicht, betonte auch der Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung, Bernhard Schneider. Mit gut entwickelten Konzepten würden Besuche in Wohnbereiche selbst dann ermöglicht, wenn das Virus im Haus grassiere. In Stuttgart gibt es derzeit einen Rechtsstreit mit dem Gesundheitsamt, das nach einem Corona-Ausbruch in einem Heim ein generelles Besuchsverbot erlassen hat.

