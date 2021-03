Bei Einreisen aus dem Ausland wird offenbar kaum kontrolliert, ob ein negatives Corona-Testergebnis vorliegt.

Nach Recherchen des ARD-Magazins "Report Mainz" führte die Bundespolizei an deutschen Flughäfen zwischen Mitte Januar und Mitte Februar lediglich bei rund 176.000 Einreisenden eine entsprechende Kontrolle durch. Der Statistik zufolge sind aber in diesem Zeitraum mehr als 1,5 Millionen Menschen aus einem Risiko-, Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet nach Deutschland eingereist und haben sich über eine Einreisemeldung registriert. Zudem zeigen die Recherchen, dass es für negative Corona-Testnachweise keine überprüfbaren, einheitlichen Standards gibt. So konnte ein Deutscher, der aus dem Virusvariantengebiet Brasilien kam, problemlos mit einem am Computer selbst verfassten Negativ-Test nach Deutschland einreisen.

