Der Coronavirus-Ausbruch und seine Folgen haben in China offenbar zu deutlichen Veränderungen beim Anbau von Lebensmitteln geführt.

Um eine Unterbrechung der Lieferketten wie in der Pandemie zu verhindern, werde in der Volksrepublik stärker auf Hightech-Gewächshäuser in der Nähe von Metropolen gesetzt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Unter Berufung auf eine Beratungsfirma führt sie aus, die Fläche für Gewächshäuser aus Glas sei im vergangenen Jahr um 28 Prozent gestiegen. Das liege auch daran, dass die chinesische Mittelschicht bereit sei, mehr für qualitativ bessere und weniger mit Pestiziden belastete Lebensmittel zu zahlen.



China ist der mit Abstand größte Gemüseproduzent der Welt. Auf das Land entfallen 75 Prozent oder mehr der weltweiten Produktion von Gurken, grünen Bohnen, Spinat und Spargel. Gewächshäuser kommen dort seit Jahrzehnten zum Einsatz - vor allem aber solche aus Plastik, die als weniger effizient gelten. In der Vergangenheit war die Gemüseproduktion zudem auf bestimmte Gebiete konzentriert und erforderte eine komplexe Kühlkettenlogistik, damit die Lebensmittel die Großmärkte der Metropolen erreichen konnten.



Nicht nur die Produktion, auch die Distribution hat sich demnach verändert: Im Glasgewächshaus angebaute Produkte werden in der Regel direkt an Online-Plattformen und Supermärkte verkauft und umgehen so die vielen Zwischenhändler und traditionellen Großmärkte. Ein Markt in Wuhan gilt als Ausbruchsort der Coronavirus-Pandemie, ein Ausbruch auf einem Markt in Peking zog den Zusammenbruch von Lieferketten nach sich, was zu Lebensmittelknappheit und Verderben der Ernte geführt hatte. Unterstützung erhält China bei der Umstellung aus den Niederlanden. Oftmals sind die Glasgewächshäuser gemeinsame Projekte örtlicher und niederländischer Unternehmen.

