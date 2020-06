An deutschen Flughäfen könnte es bald zur Pflicht werden, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, erarbeiten Behörden und Flughafenbetreiber derzeit Maßnahmen, um den Linienverkehr wieder hochfahren zu können. Eine Maskenpflicht sei in der Coronakrise notwendig, da in vielen Bereichen des Flughafens Abstandsregeln nicht einzuhalten seien. Dazu zählten beispielsweise Sicherheitskontrollen, Busse oder Gepäckausgaben. Ausnahmen sollen lediglich bei Passkotrollen gelten, zudem müssten Kinder unter sechs Jahren keine Masken tragen.



Aktuell gibt es bereits in einigen größeren Flughäfen Deutschlands eine Maskenpflicht. Die Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer haben dem Bericht zufolge bereits mit dem Kanzleramt über das Thema gesprochen. Zuständig für die Umsetzung einer Maskenpflicht wären die Länder.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.