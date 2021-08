Datenschützer üben scharfe Kritik an einer Datenbank der bayerischen Polizei, in der offenbar umfangreiche Informationen über Fußballfans gesammelt werden.

Unter dem Titel "EASy Gewalt und Sport" werden dort einem Bericht des "Kicker" zufolge Daten von mehr als 1.600 Personen zusammengetragen. Das seien deutlich mehr als in der bundesweiten sogenannten "Datei Gewalttäter Sport", in der etwa 500 Personen mit Wohnsitz in Bayern geführt würden.



Der Grüne Landtagsabgeordnete Deisenhofer nannte die Einrichtung der Datenbank unverständlich. Die Zahl der Delikte und Ordnungswidrigkeiten in Bayern gehe seit Jahren kontinuierlich zurück. Zudem sei die Schwelle, die man überschreiten müssen, um in der Datenbank geführt zu werden, sehr niedrig, beklagt ein Fan-Anwalt in dem Magazin. Organisierte Fußball-Fans wehren sich seit Jahren gegen eine pauschale Kriminalisierung.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.