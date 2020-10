Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl in Kirgistan sind Menschen in den Regierungssitz in der Hauptstadt Bischkek eingedrungen.

Der US-Sender Radio Free Europe veröffentlichte auf seiner Website Fotos, auf denen Demonstranten in dem Gebäude zu sehen sind. Zudem sollen Anhänger des inhaftierten früheren Präsidenten Atambajew den 64-Jährigen aus einem Gefängnis befreit haben.



Zuvor hatte es geheißen, die Kundgebungen seien von der Polizei gewaltsam aufgelöst worden. Mindestens 120 Menschen seien bei Zusammenstößen verletzt worden, etwa die Hälfte von ihnen Sicherheitskräfte.



Oppositionsvertreter in Kirgistan forden eine Annullierung der Wahl vom Sonntag, bei der dem Präsidenten Scheenbekow nahestehenden Parteien der Einzug ins Parlament gelungen war.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.