In den deutschen Großstädten ist der Anteil der Briefwähler deutlich gestiegen.

Einer Umfrage der "Welt am Sonntag" zufolge verschickten die Städte Frankfurt am Main und Bremen doppelt so viele Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl wie vor vier Jahren. Deutlich mehr Briefwähler verzeichnen auch die Städte Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin und Stuttgart. Weniger stark fiel der Anstieg in Kiel und Leipzig aus. Wahlleiter der Bundesländer bestätigen die Entwicklung. Laut "Welt am Sonntag" liegt der Anteil der Briefwähler in Rheinland-Pfalz schon jetzt bei 41 Prozent. In Nordrhein-Westfalen beantragten bislang 29,5 Prozent der Wahlberechtigten die Wahl per Brief. Hauptgrund für den Anstieg ist die Corona-Pandemie. Vor vier Jahren hatten bundesweit 28,6 Prozent der Wahlberechtigten per Brief abgestimmt. Die Bundestagswahl findet in einer Woche statt. Heute halten die FDP und die Grünen noch einmal Parteitage ab.



