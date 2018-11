Die Deutsche Bahn will einem Medienbericht zufolge ihre Instandhaltungswerke für ICE-Züge ausbauen, um Mängel schneller beheben zu können.

Die Zeitung "Die Welt" schreibt, dass die Kapazitäten vor allem in den ICE-Werken Hamburg-Eidelstedt und Krefeld erhöht werden sollen. An den Standorten würden auch 200 neue Mitarbeiter eingestellt. Geplant ist dem Bericht zufolge außerdem, die Aufgaben in den Werken neu zu verteilen.



Nach Angaben des ARD-Fernsehens waren im Sommer nur 20 Prozent der eingesetzten ICE-Züge voll funktionsfähig unterwegs. Ein Bahn-Sprecher erklärte dazu, man habe dem derzeit in Berlin tagenden Aufsichtsrat umfassende Vorschläge vorgelegt, um Abhilfe zu schaffen.