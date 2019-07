Deutsche Städte und Gemeinden verbieten offenbar zunehmend auch auf verpachteten und landwirtschaftlich genutzten Flächen den Einsatz der Chemikalie Glyphosat.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine eigene Umfrage. Bei der Unkrautvernichtung in Parks oder Grünanlagen wird das umstrittene Produkt ohnehin schon in zahlreichen Kommunen nicht mehr angewendet. Der Bund für Umwelt und Naturschutz äußerte sich laut dpa positiv zu den Entwicklungen. Es gebe Alternativen zum Einsatz des sogenannten Totalherbizids, wird der BUND zitiert. Der Deutsche Bauernverband indes betonte demnach, dass nun Städte vermehrt nicht nur in neue Pachtverträge, sondern auch in bestehende Kontrakte mit Landwirten ein Verbot aufnehmen wollten, sehe man kritisch - schließlich sei Glyphosat zugelassen.



Die EU-Kommission hatte die Zulassung im November 2017 um fünf Jahre verlängert. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner rechnet spätestens im Jahr 2022 mit einem Ende der Nutzung in der Europäischen Union. Die CDU-Politikerin sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", es sei nicht davon auszugehen, dass es dann noch eine Mehrheit für eine Glyphosat-Zulassung geben werde. Vorher sei aber wenig zu machen. Das europäische Recht besage, dass ein vollständiges nationales Verbot nicht möglich sei.



Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Wissenschaftliche Untersuchungen haben unterschiedliche Ergebnisse geliefert.