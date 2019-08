In der Klimadebatte will die deutsche Luftfahrt-Wirtschaft nach Medienerkenntnissen ein eigenes Maßnahmenpaket vorlegen.

Man wolle erreichen, dass die flugbedingten CO2-Emissionen auf null sinken, heißt es in einer noch unveröffentlichten Erklärung des Präsidiums des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, aus dem die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zitiert. Man sei etwa bereit, sich in Projekten für Alternativen zum herkömmlichem Kerosin zu engagieren. Zudem wollten die deutschen Fluggesellschaften ihre Kunden bei Buchungen künftig Kompensationsmöglichkeiten für Emissionen anbieten. Auch sei das Streichen von Inlandsflügen denkbar, sofern es Politik und Wirtschaft gelinge, die Kunden mittels attraktiverer Schnellbahnverbindungen zum Umstieg zu bewegen.



Dem Gremium gehören die Chefs von Lufthansa Cargo, Eurowings, Condor und mehrerer Flughäfen sowie weitere Vertreter von Lufthansa bis zum Reisekonzern TUI an.