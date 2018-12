Ein deutsches Mitglied der Terrorgruppe IS ist einem Medienbericht zufolge im Irak zum Tode verurteilt worden.

Wie der "Spiegel" berichtet, verurteilte ein Strafgericht in Bagdad den 33-Jährigen aus Gladbeck bereits Mitte der Woche wegen der aktiven Teilnahme an Kampfhandlungen. Die irakischen Behörden seien davon überzeugt, dass der Deutsche in der früheren IS-Hochburg Rakka als Ausbilder der Terror-Gruppe eingesetzt gewesen sei, heißt es.



Der Mann war dem Bericht zufolge im November 2017 im irakisch-syrischen Grenzgebiet von kurdischen Kämpfern festgenommen worden. Danach sei er an die Amerikaner übergeben worden, die ihn schließlich im April 2018 an die irakische Justiz überstellt hätten. Das Auswärtige Amt habe auf Nachfrage lediglich bestätigt, dass ein deutscher Staatsbürger in einem Terror-Verfahren konsularisch betreut werde. Die deutschen Behörden hätten den Mann schon im Visier gehabt, bevor er 2013 ins Krisengebiet nach Syrien gereist sei.