Ein deutsches Mitglied der Terrorgruppe IS ist einem Medienbericht zufolge im Irak zum Tode verurteilt worden.

Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, verurteilte ein Strafgericht in Bagdad den 33-Jährigen aus Gladbeck bereits Mitte der Woche wegen der aktiven Teilnahme an Kampfhandlungen. Die irakischen Behörden seien davon überzeugt, dass er in der früheren IS-Hochburg Rakka als Ausbilder der Terror-Gruppe eingesetzt gewesen sei.