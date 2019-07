Im deutschen Stromnetz ist es im Juni laut einem Medienbericht mehrfach zu kritischen Zuständen gekommen.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert aus einer Mitteilung der vier Netzbetreiber. Die Lage sei sehr angespannt gewesen und habe nur mit Unterstützung der europäischen Partner gemeistert werden können, heißt es darin. An drei Tagen im Juni, zuletzt am Dienstag vergangener Woche, sei eine starke Unterspeisung des deutschen Systems festgestellt worden. Es habe weniger Strom zur Verfügung gestanden, als benötigt worden sei. In dem Zeitungsbericht ist von Abweichungen die Rede, die die Systemsicherheit gefährdeten. Die Ursache sei noch unklar.