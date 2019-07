Nach Medienberichten hat ein deutsches Gericht erstmals entschieden, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, Angehörige von IS-Kämpfern zurück nach Deutschland zu holen.

Dies geht nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" aus einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin hervor. Darin wird das Auswärtige Amt aufgefordert, eine Mutter zusammen mit ihren drei Kindern aus einem Flüchtlingslager in Syrien zurückzuholen. In der Begründung heißt es, die Betroffenen könnten sich auf die im Grundgesetz verankerte staatliche Schutzpflicht berufen. In dem Gerichtsverfahren hatte sich das Auswärtige Amt bereit erklärt, den Kindern zu helfen, nicht aber der Mutter und dies mit Sicherheitsbedenken begründet.