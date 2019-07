Mehrere EU-Staaten haben sich offenbar darauf geeinigt, die 40 Flüchtlinge aufzunehmen, die mit der "Sea Watch 3" nach Lampedusa gebracht wurden.

Nach Informationen des "Spiegel" nimmt Deutschland demnach ein Drittel der Flüchtlinge auf. Daneben hätten bisher Frankreich, Finnland, Portugal und Luxemburg Bereitschaft signalisiert. Diplomaten zufolge wolle die EU den Kompromiss noch heute offiziell bekanntgeben.



Unterdessen ist immer noch fraglich, ob die Kapitänin der Sea Watch 3, Rackete, heute auf freien Fuß kommt oder nicht. Ein Untersuchungsrichter in Italien will darüber befinden, ob die 31-Jährige nach Deutschland ausreisen darf oder in Italien in Haft bleiben muss.



Der mit der Ermittlung gegen die Kapitänin beauftragte Staatsanwalt teilte inzwischen mit, die Behörden hätten keine Belege dafür, dass Schlepper mit Hilfsorganisationen in Kontakt stehen. Sie hätten keine Kommunikation nachweisen können, bei der die Schlepper den Hilfsorganisationen Tipps geben, wo sich Migranten auf dem Meer befänden, damit diese an Bord geholt werden können.