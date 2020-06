Der jährliche Beitrag Deutschlands zum EU-Haushalt soll einem Medienbericht zufolge in den kommenden Jahren um 42 Prozent steigen.

Die Zeitung "Die Welt" schreibt, das habe die Bundesregierung auf Grundlage des Vorschlags der EU-Kommission für den nächsten Langfristhaushalt der Staatengemeinschaft berechnet. Das würde bedeuten, dass Deutschland ab 2021 jedes Jahr im Durchschnitt 13 Milliarden Euro mehr als bisher in den EU-Haushalt einzahlen müsste.



Der sogenannte Mehrjährige Finanzrahmen deckt sieben Haushaltsjahre von 2021 bis 2027 ab. Am Freitag beraten die Staats- und Regierungschef der EU in einer Videokonferenz erstmals über den geplanten Finanzrahmen. Dann geht es auch um den Vorschlag der EU-Kommission, zusätzlich 750 Milliarden Euro bereitzustellen, um durch die Corona-Krise geschwächte Staaten wirtschaftlich zu stabilisieren.