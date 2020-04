Bundesentwicklungsminister Müller plant offenbar die Entwicklungshilfe neu zu strukturieren.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, soll die bisherige Zusammenarbeit in einem Drittel der Partnerländer beendet werden. Die Neukonzeption führe dazu, dass man von der Gießkanne weggehe, teilte der CSU-Politiker mit. Derzeit sei Deutschland in etwa 85 Ländern direkt aktiv. Künftig konzentriere man die Zusammenarbeit auf weniger Länder, welche gezielt Reformen zu guter Regierungsführung umsetzten, Menschenrechte wahrten und Korruption bekämpften.



Auf der Ausstiegsliste stehen der Zeitung zufolge unter anderem Myanmar, Nepal und Sri Lanka in Asien sowie Burundi, Sierra Leone und Liberia in Afrika. Die Arbeit an der neuen Länderliste gelte als weitgehend abgeschlossen.