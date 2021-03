In der Corona-Pandemie hat Deutschland einem Medienbericht zufolge tausende Pflegekräfte verloren.

Der Rückgang betreffe Krankenhäuser ebenso wie die Altenpflege in allen Bundesländern, berichtete die Funke Mediengruppe unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit. Demnach ging die Zahl der Beschäftigten zwischen Anfang April und Ende Juli 2020 um mehr als 9.000 zurück. Insgesamt seien in Deutschland zuletzt rund 1,8 Millionen Menschen in der Pflege tätig gewesen. Vor der Pandemie seien die Beschäftigtenzahlen leicht gestiegen.



Genauere Gründe für den Rückgang liegen noch nicht vor. Die pflegepolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Zimmermann, beschuldigte die Bundesregierung, die Lage durch eine verfehlte finanzielle Ausgestaltung der Kranken- und Pflegeversicherung zu verschärfen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.