Wegen hoher Corona-Inzidenzen will die Bundesregierung offenbar Österreich, Tschechien und Ungarn morgen zu Hochrisikogebieten erklären.

Wie die Funke Mediengruppe berichte, soll die Einstufung am Sonntag in Kraft treten. Zugleich hieß es, einzelne Gemeinden in Österreich sollten allerdings ausgenommen werden. Eine offizielle Bestätigung der Meldung gibt es bislang nicht.



Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.