In den Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gibt es laut Medienberichten einen Durchbruch.

Das Magazin "Politico" und die Nachrichtenagentur Reuters melden unter Berufung auf Diplomatenkreise, die Brexit-Unterhändler hätten eine grundsätzliche Übereinkunft erzielt. Diesen Angaben hätten allerdings andere mit den Verhandlungen vertraute Personen widersprochen, berichtet Reuters weiter. Eine offizielle Bestätigung für eine Einigung liegt bislang nicht vor. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen bereits Hinweise auf eine Annäherung.



Der britische Brexit-Minister Raab war am Nachmittag zu Gesprächen mit dem EU-Verhandler Barnier nach Brüssel gereist. Dies teilte Raabs Büro mit. Zudem wurden nach Angaben aus Diplomatenkreisen die EU-Botschafter der 27 Mitgliedsstaaten in die belgische Hauptstadt gerufen.