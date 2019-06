Die prominente frühere CDU-Politikerin Erika Steinbach hat einem Medienbericht zufolge zur rechten Hasskampagne gegen den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke beigetragen.

Im Februar habe sie einen alten Blogbeitrag über Lübcke in Sozialen Medien geteilt, berichten die Portale t-online.de und Vice. Morddrohungen wie "An die Wand stellen!" oder Fotos mit Pistolen oder Galgen unter diesem Posting habe sie bis heute unkommentiert stehen lassen. 2017 habe die Ex-Abgeordnete der CDU in Hessen einen Beitrag über Lübke auf Twitter und Facebook mit dem Kommentar gepostet: "Irgendwann verschlägt es einem die Sprache!". Steinbach habe auf Anfragen bislang nicht reagiert, schreibt t-online.de.



Die "Correctiv.org"-Mitarbeiterin Tania Röttger sagte, Steinbach sei dafür bekannt, dass sie selbst widerlegte erfundene Politikerzitate noch einmal teile. Das sei ein beliebtes Mittel, erfolgreiche Beiträge erneute zu verbreiten, unabhängig davon, ob sie aktuell seien.

"Deutsche, die diese Werte nicht vertreten, können das Land jederzeit verlassen"

Als Regierungspräsident war Lübcke 2015 für die Einrichtung von Erstaufnahmelagern für Flüchtlinge zuständig. Auf Anfeindungen bei einer Bürgerversammlung sagte er einmal, es lohne sich, in Deutschland zu leben und für die hiesigen Werte einzutreten. "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen (...). Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen." Darüber wurde dann in rechten Blogs berichtet - unter anderem in dem seit Jahren heftig kritisierten islamfeindlichen und rechtsextremen Blog "PI-News", das zugleich die Anschrift und Telefonnummer von Lübckes Büro veröffentlich hat. Diese Vorgehen gegen Menschen wird seit Jahren von "PI-News" praktiziert. In der Folge hatte der CDU-Politiker zahlreiche anonyme Morddrohungen und Anfeindungen erhalten. "PI-News" habe später auch noch ein Video der Bürgerversammlung, zugeschnitten auf Lübckes Äußerung, veröffentlich, berichtet Vice, darunter hätten sich unzählige Kommentaren befunden, die von Hass, Gewalt- und Mordfantasien gegenüber dem Beamten nur so trieften.



Nach den erneuten Postings dazu im Februar soll Lübcke dann wieder vermehrt Hasszuschriften bekommen haben. Ein Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mord an Lübcke sei bislang aber nicht ersichtlich, sagte die Präsidentin des Hessischen Landeskriminalamts (LKA), Sabine Thurau. Die Motive und die Hintergründe der Tat seien völlig ungeklärt. Mittwochabend war der Fall Thema der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst".



Auch nach dem Tod gab wieder hasserfüllte Äußerungen gegen Lübcke. Bundespräsident Steinmeier prangerte diese heute bei einer Veranstaltung des Deutschen Städtetags in Dortmund an. Über solche unerträglichen Reaktionen wünsche er sich mehr öffentliche Diskussionen und Empörung, sagte er. Wie sich Manche in sozialen Netzwerken über Lübckes Tod hermachten, sei zynisch, geschmacklos, abscheulich und in jeder Hinsicht widerwärtig.