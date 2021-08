Illegale Graffitis an öffentlichen Gebäuden oder Brücken belasten die Haushalte deutscher Kommunen.

Allein in Sachsen-Anhalt müssten viele Städte und Kreise jährlich fünfstellige Beträge dafür aufbringen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Meistens treffe es Schulen. Die meisten Gemeinden setzten auf eine schnelle Beseitigung der Schmierereien, heißt es. Wenn man illegale Graffitis zu lange stehen lasse, animiere das andere Menschen dazu, weitere Bilder und Schriftzüge aufzusprühen. Neben städtischen und öffentlichen Gebäuden seien auch private Gebäude betroffen. Der Haushalt der Stadt Halle an der Saale beispielsweise sehe im laufenden Jahr 10.000 Euro vor, um Entfernungen an Privateigentum zu unterstützen.

