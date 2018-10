In der Türkei ist offensichtlich ein weiterer Deutscher seit mehreren Wochen in Haft, nachdem er Präsident Erdogan auf Facebook beleidigt haben soll.

Wie das Magazin Der Spiegel berichtete, wurde Hüseyin M. aus Braunschweig Ende August während seines Urlaubs in der Westtürkei festgenommen. Er soll von jemandem per E-Mail denunziert worden sein. Türkische Behörden werfen ihm demnach Präsidentenbeleidigung vor. Am 11. Oktober werde es einen ersten Prozesstermin geben, hieß es. Dem Bericht zufolge hat M. seit 2012 ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Aus dem Auswärtigen Amt gab es zunächst keine Stellungnahme.



Laut Spiegel wird M. vorgeworfen, Erdogan 2014 und 2015 auf seiner Facebook-Seite als "Diktator" und "Kindermörder" bezeichnet zu haben. Zu diesem Zeitpunkt wäre Erdogan jedoch noch Premierminister gewesen. Der Beschludigete bestreite die Vorwürfe, heißt es.



Offiziell war zuletzt von fünf aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen in der Türkei die Rede gewesen. Beim Staatsbesuch Erdogans in Deutschland hatten sowohl Bundeskanzlerin Merkel als auch Bundespräsident Steinmeier die Fälle der in Haft verbliebenen Deutschen angesprochen und eine schnelle Lösung gefordert.



Die türkische Regierung steht im Verdacht, in Europa eine Art Spitzelnetz aufgebaut zu haben, um von regierungskritischen Äußerungen zu erfahren.