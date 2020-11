Erstmals hat ein deutscher Staatsbürger Medienberichten zufolge Verantwortliche des syrischen Regimes wegen Folter angezeigt.

Wie WDR und SWR melden, hat sich der einst selbst in einem Geheimdienstgefängnis inhaftierte Martin Lautwein einer Anzeige von 13 syrischen Folteropfern angeschlossen. Die Anzeige sei vom Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) bereits 2017 beim Generalbundesanwalt eingereicht worden. Zwei Jahre nach seiner Haft wolle Lautwein damit bewirken, heißt es, dass die deutsche Justiz die Verbrechen des Regimes von Syriens Machthaber Assad aufkläre und ihn zur Verantwortung ziehe.



Lautwein hatte 2018 im Alter von 27 Jahren als Techniker für eine Hilfsorganisation in Syrien gearbeitet, als er bei einer Kontrolle festgenommen und in das Geheimdienstgefängnis in Damaskus gebracht wurde. Anscheinend hielten ihn die syrischen Beamten für einen Agenten, was er selbst dementierte. Nach 48 Tagen wurden Lautwein und ein Kollege auf Vermittlung der tschechischen Botschaft in Damaskus freigelassen.



Lautwein berichtet von zahlreichen brutalen Aktionen gegen Gefangene, die er mitbekommen habe. Er gilt nun als wichtiger Zeuge in den Ermittlungen wegen systematischer Folter gegen das syrische Regime.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.