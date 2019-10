Die Europäische Investitionsbank hat einem Medienbericht zufolge ihr Neugeschäft mit der Türkei fast eingestellt.

Die Gremien hätten in diesem Jahr kein einziges Vorhaben positiv entschieden, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Traditionell vergebe die Förderbank Kredite über 1,5 Milliarden Euro an die Türkei, in diesem Jahr würden weniger als 100 Millionen erwartet.



Das Auswärtige Amt in Berlin hält Forderungen nach einer Verschärfung bei der Vergabe von Exportgarantien für nicht zielführend. Ein Sprecher sagte, es gebe die Hoffnung, dass aus der derzeitigen Waffenruhe ein dauerhafter Waffenstillstand in Nordsyrien werde. Diese Chance wolle man nicht ungenutzt lassen. Aus diesem Grund stelle sich die Frage etwa einer möglichen Deckelung der sogenannten Hermes-Bürgschaften derzeit nicht.