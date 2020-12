Die EU-Kommission prüft offenbar Möglichkeiten, den europäischen Corona-Aufbaufonds ohne Polen und Ungarn in die Wege zu leiten.

Wie die "Frankfurter Allgemeine" berichtet, gibt es in Brüssel Überlegungen, sich dabei an der Kurzarbeiterhilfe "Sure" zu orientieren. Die Hilfen würden dann durch freiwillige Garantien der Staaten abgesichert statt über den EU-Haushalt. Ein solches Vorgehen müsste nicht einstimmig verabschiedet werden, so dass die Mittel an die Einhaltung von Rechtsstaats-Standards geknüpft werden könnten, gegen die Polen und Ungarn bisher ein Veto eingelegt haben.



Wenn der Fonds ohne die beiden Staaten in Kraft gesetzt würde, könnten Polen 23,1 Milliarden und Ungarn 6,2 Milliarden Euro an Zuschüssen entgehen.

